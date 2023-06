(Di venerdì 9 giugno 2023) Prenderà il via lunedì 12, con inizio alle ore 9, nelle aulesede di, ladedicata alla, progetto innovativo realizzato da, Servizie Fondazione ITS Lombardia, con il coordinamento tecnico di Intellimech, che impegnerà per tutta la settimana 27 ragazzi delle classi quarte di istituti tecnici superiori. Un terzo dei giovani proviene da fuori regione, in particolare dalle province piemontesi di Novara e Vercelli, coinvolti grazie alla rete nazionale M2A formata dagli Istituti scolastici a indirizzo Meccanica,e Automazione. Gli studenti ...

...intenzioni Gli errori di gestione non si cancellano con un buffetto Una costola di... industriale di, che resta la figura di spicco istituzionale e mediatica. Nell'oggetto ......scelte daper rappresentare l'evoluzione del rapporto tra uomo e lavoro Il 2023 è l'anno die Brescia Capitale Italiana della Cultura . In occasione dell'evento,...... presidente. Via Tirotti, 11. - Milano: conferenza stampa Acimit/IceAgenzia per la presentazione della partecipazione italiana alla fiera ITMA 2023. Ore 18,30. Via Mozart, 14. -:...

Confindustria Bergamo, dal 12 al 16 giugno la prima Summer School della meccatronica BergamoNews.it

IMPRESE. Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo: inflazione e tassi temi caldi. Lavoro, sì a misure che agevolano il rientro dalla maternità. «Bene rivedere qualche progetto del Pnrr ...Bergamo. L’industria bergamasca guarda ad Oriente. Non nel senso di una fusione con Confindustria Brescia – anche se nell’anno che vede le due province capitale italiana della cultura “Con Brescia ...