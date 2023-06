Conferenza Stampa Intrattenimento Day Time Rai Estate 2023 in diretta

(Di venerdì 9 giugno 2023) Rai E’ arrivato il tempo di scoprire i palinsesti dell’dayRai relativi all’. Oggi, alle ore 12.00, Angelo Mellone, il DirettoreDay, illustrerà infatti tutte le proposte della Tv di Stato, con gli interventi dei conduttori scelti per dare ‘vita’ ai vari programmi. Qui su DavideMaggio.it seguiamo lalive in, per aggiornare in tempo reale sulle novità in arrivo. 12.18: Francesco Casinelli apre lanel ricordo di Pier Luigi Forleo, direttore Direzioni Diritti Sportivi, venuto a mancare la scorsa notte, e genero di Mara Venier. Dà poi il benvenuto ad Angelo Mellone, al suo debutto da Direttore ...

... arcivescovo di Bologna e presidente dellaEpiscopale Italiana; padre Federico Lombardi, ... pubblicato con la prefazione di padre Lombardi , già direttore della Saladella Santa Sede, ...... con la sua cover di Let It Be dei Beatles, è stato incoronato anche vincitore del Festival di Sanremo 2023 In, nel pomeriggio, si era commosso pensando a questa esperienza. "Sono ...'Chiesa non è più un ragazzino, il prossimo dovrà essere l'anno della consacrazione per lui', le parole del mister toscano in una recentea proposito del giocatore classe '97. ...

La visita di Meloni secondo i media tunisini: la finta conferenza stampa è una scelta politica Il Fatto Quotidiano

Come reso noto dal sito ufficiale della Fiorentina, domani, sabato 10 giugno, alle ore 11:00, all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi ...Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto di fine stagione ...