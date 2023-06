Concorso Comune di Lendinara | 1 Posto da Responsabile Comunicazione

(Di venerdì 9 giugno 2023) Conferimento, dell’incarico didel servizioistituzionale, a tempo determinato e pienodi: 1daE' indetta procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per il conferimento, ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL, dell'incarico didel servizioistituzionale - attuazione dei progetti PNRR in materia di digitalizzazione dei servizi ai cittadini, appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (C.C.N.L. delle funzioni locali 2019-2021), a tempo determinato per trentasei ore settimanali. Bando diIl testo integrale dell'avviso, con ...

La cerimonia di chiusura delper elaborati come fumetti, poesie, disegni e file multimediali si è svolta presso la sala consiliare del, con la partecipazione delle dirigenti ...... il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani , gli assessori deldi Pesaro ... Progetto - Ilha voluto sensibilizzare le nuove generazioni sulla solidarietà che 'non deve ...Ogni settimana, in undiverso, alle 21.30, una divertente serata per tutta la famiglia. Ecco ... Come funziona ilIn palio ci sono dei biglietti per la stagione invernale per famiglie ...

Concorso Comune di Napoli, si cercano vigili urbani e dirigenti ilmattino.it

È possibile partecipare al concorso con foto scattate in qualsiasi momento che ritraggono i monumenti "liberati" dal Comune di Ugento. Le foto andranno poi caricate dal 1° al 30 settembre sulla ...A questo proposito, gli immobili dovranno essere situati nel municipio VIII del Comune di Roma, entro i limiti del Grande Raccordo Anulare. Le offerte possono essere presentate entro il 3 luglio 2023.