Concorso Agenzia delle Entrate 2023 | 4500 posti disponibili funzionari

(Di venerdì 9 giugno 2023) La notizia è arrivata direttamente dall’, diffusa anche sui canali social: nel corso dell’anno, nell’ambito della programmazione basata sul Piano Triennale di Fabbrisogno del Personale, l’ente ha pianificato di pubblicare una serie di bandi diper l’assunzione di circa 4.500. Un numero importante e un’opportunità professionale per tantissimi giovani. Questa importante informazione, fanno sapere dall’, è stata “diffusa al fine di consentire ai potenziali candidati di organizzare lo studio e la preparazione necessari per affrontare le selezioni“. Tale iniziativa, spiegano dall’Ente, mira a rafforzare le risorse umane e ad introdurre nuovi talenti, giovani e ...

Assunzioni presso l’Agenzia delle Entrate, tramite un maxi concorso volto al reclutamento di circa 4.500 nuovi funzionari. I requisiti.Secondo il direttore Ernesto Maria Ruffini gli ingressi, dopo anni di tagli e di spending review, consentirebbero di «superare la boa della sopravvivenza» ...