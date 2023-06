Nel 2021 era andato da Trento a Budapest, percorrendoil suoelettrico 1.377 e stabilendo due primati: quello di distanza e quello di stati attraversati. Ora e' in viaggio per battere il ...... per la gara del campionato interregionale dicross organizzata dalla Società Sportiva "Eagle" in collaborazionela Federazione Italiana Sport Rotellistici. In via Aleramo , ...... a cura di Uisp Reggio Emilia e Accento coop sociale - ZonaPark , a cura di Csi e San ...i relativi partner di progetto,il sostegno della Regione Emilia Romagna; quattro sono promossi ...

Con l'e-skate dal Brennero a Santa Maria di Leuca Agenzia ANSA

Dal Brennero a Santa Maria di Leuca, dal confine italo-austriaco alla punta del tacco dello Stivale in piedi su uno skateboard elettrico. E' questa la nuova impresa da Guiness dei primati del bolzanin ...Dal Brennero fino a Santa Maria di Leuca in e-skate, 1430 chilometri per battere un record. Ecco la nuova impresa da Guiness World Record di Stefano Rotella, dopo quella dello scorso anno da Trento a.