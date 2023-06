Commercio di prodotti etnici Riscontrate irregolarità dai Nas

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nell’ambito di servizi messi in atto per il controllo e il contrasto alle forme illecite di commercializzazione diimportati e distribuiti sul nostro territorio, i carabinieri del NAS di Taranto hanno ispezionato diverse attività alimentari (depositi, ristoranti, market) nelle province di Taranto e Brindisi e quasi la metà sono risultate irregolari. Nello specifico, in un’attività di deposito e vendita di alimentidi Taranto è stata accertata la presenza di due depositi abusivi, interessati inoltre da sporcizia diffusa, ruggine e dalla presenza di insetti, per cui la ASL ha disposto la sospensione dell’attività di deposito. Mentre in un ristorante etnico della provincia di Taranto è stata riscontrata la presenza di 30 kg di alimenti congelati (pesce, carne, verdure e pasta), privi di indicazioni riconducibili ...