Com’è stata la stagione dell’Inter? Due trofei in bacheca e la Finale più prestigiosa | a caccia di un mini triplete

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’Inter ha vissuto tante vite diverse lungo questagià lunghissima di per sé, ma altrettanto complicata dai Mondiali in Qatar tra novembre e dicembre del 2022. Prima del Mondiale che ha incoronato l’Argentina di Messi, la squadra nerazzurra era già una squadra che aveva perso tanto in campionato, ma era assolutamente in grado di recuperare sul Napoli che correva forte. Il massimo delle energie infatti l’Inter l’aveva usate in Champions League, dove eracapace di tener fuori dagli ottavi diil Barcellona, poi vincitore della Liga. Dopo la vittoria con il Napoli del 4 gennaio, che nelle ipotesi dei più riapre il campionato e la vittoria schiacciante in Supercoppa Italiana contro il Milan per 3-0, l’Inter però rincula paurosamente, perdendo partite e punti contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna. Tutta la Serie A ...