Com’è stata la stagione del Manchester City? La forma degli avversari dell’Inter in Champions League

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Parlare di quello che ha fatto ildi Guardiola in questaè molto semplice, si potrebbe semplificare l’assunto con una semplice frase senza tanti fronzoli: sono i migliori di tutti. E pensare che laera iniziata male, con la sconfitta in Community Shield per 3-1 contro il Liverpool, un Haaland alla sua prima ufficiale un po’ confuso e tutti a dire: il colpaccio lo hanno fatto i Reds comprando Darwin Núñez. Vinta ancora la PremierIn realtà le idee sia Guardiola che Haaland le hanno fatto cambiare fin da subito a tutti. Partite fantastiche, gol a grappoli del centravanti norvegese, con momenti indimenticabili nel girone d’andata della Premier, come le vittorie per 6-3 sullo United, 6-0 sul Nottingham Forest, 4-2 sul Tottenham e 1-3 in casa ...