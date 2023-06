(Di venerdì 9 giugno 2023) di Raffaele Riccardo Buccolo Dall’11 gennaio 2020, data in cui è stata confermata ufficialmente la prima vittima da coronavirus in Cina, il mercato ittico all’ingrosso di Wuhan situato nel distretto di Jianghan, provincia dell’Hubei (Cina centrale), e l’Istituto di virologiastessa città sono stati messi al centroricercavariante di coronavirus SARS-CoV-2. Le stime ufficiali,è possibile leggere sul sito dell’Organizzazione MondialeSanità, hanno quantificato i morti da coronavirus, al 31 maggio 2023, in quasi 7 milioni. Tuttavia, questo numero oggi rappresenta solo una stima. Diverse testate e istituti di ricerca nel mondo hanno spiegato i motividifficoltà nella registrazione dei decessi. La discordanza nei ...

Come districarsi tra le teorie sull'origine della Covid-19 - Parte I Facta

