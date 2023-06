(Di venerdì 9 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una violenta lite sfociata in: i carabinieri arrestano poco dopo il sospettato del. Ieri sera alle 19 una chiamata al 112 segnalava una violenta lite in una pubblica via del comune di. La centrale operativa dei carabinieri inviava subito sul posto la pattuglia della stazione Carabinieri di Fino Mornasco ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Coltellate in strada a Lomazzo, arrestato per tentato omicidio Il Notiziario

Una violenta lite sfociata in coltellate a Lomazzo: i carabinieri arrestano poco dopo il sospettato del tentato omicidio .Quattro sono gravi. L’aggressore è un siriano, ha gridato "in nome di Gesù". Il 4 giugno era stata respinta la sua richiesta d’asilo. "Lo aveva ottenuto in Italia". .