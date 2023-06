Colpo di calore | sintomi e come prevenirlo

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ildiè l’insieme di conseguenze fisiche derivanti da un eccessivo aumento della temperatura corporea (oltre i 38 – 39°C). Viene anche definito ipertermia e si manifesta soprattutto durante la stagione più calda, quando le temperature ambientali e l’umidità salgono, alterando i fisiologici equilibri corporei. Si differenzia dalla febbre in quanto quest’ultima è un aumento di temperatura dovuto alla reazione del corpo in risposta a uno stimolo potenzialmente dannoso,un’infezione. Esistono alcuni efficaci rimedi per prevenire ildi. Una corretta informazione può aiutare a riconoscerne prontamente i, permettendo di trattarlo tempestivamente e in maniera adeguata, in modo da scongiurare le conseguenze più pericolose. Le cause del ...