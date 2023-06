Cognati uccisi a Sant’Antimo | suocero in carcere | arrivano le prime ammissioni

(Di venerdì 9 giugno 2023) Raffaele Caiazzo è accusato del duplice omicidio commesso ieri adei coniugi dei suoi due figli, nonché genitori dei suoi quattro nipotini, tutti in tenera età. È stato condotto nelnapoletano di Poggioreale il 44enne Raffaele Caiazzo, fermato per il duplice omicidio commesso ieri a(Napoli) del 29enne Luigi Cammisa e della

a Sant'Antimo, il suocero: 'Non ricordo di avere ucciso Brigida' 'Se dite che l'ho fatto, allora avrò ucciso anche Brigida. Ma io ricordo di aver sparato soltanto contro Luigi' - ...Le vittime erano. Raffaele Caiazzo Sant'Antimo, nuova violenza nel paese che piange ancora Giulia Tramontano Le due vittime vengono descritte come persone normali, 'Luigi era un bonaccione' ......parla d'altro che di questa bella ragazza - e del suo bambino non ancora nato - barbaramente... I due sono. Hanno bambini piccoli. Il mistero s'infittisce. La pista camorristica viene ...

Cognati uccisi a Sant'Antimo, arrestato il suocero: «Erano amanti, ma ho ammazzato solo lui» ilmattino.it

Maria Brigida Pesacane e Luigi Cammisa, chi sono i cognati uccisi a Sant'Antimo dal suocero: la pista della relazione amorosa Cognati uccisi nel Napoletano, lei 24enne e lui di 29 anni: si è ...Raffaele Caiazzo, durante l’interrogatorio, ha ammesso l’omicidio di Luigi Cammisa e di essere andato da Maria Brigida Pescane, ma non ...