Cognati uccisi a Sant’Antimo | il suocero | Ho ucciso mio genero | poi non ricordo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ha ammesso di aver sparato eil29enne Luigi Cammisa, ma di avere un vuoto di memoria dei momenti successivi, e dunque di non ricordare di avere ammazzato anche la nuora, la 24enne Maria Brigida Pesacane. E’ questa, in sintesi, la parziale confessione del 44enne Raffaele Caiazzo, in carcere a Poggioreale con l’accusa di aver ammazzato a colpi di pistola ieri ail 29 enne Luigi Cammisa e la 24enne Maria Brigida Pesacane, coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi quattro nipotini, tutti in tenera età. Caiazzo, ieri nel corso dell’interrogatorio reso alla Compagnia dei Carabinieri di Giugliano in Campania al pm di Napoli nord Alberto Della Valle, alla presenza del suo legale Luigi Ciocio, ha ammesso che già da qualche tempo sospettava che tra i duevi fosse una ...