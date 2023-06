Cognati uccisi a Sant' Antimo | arrestato il suocero | «Erano amanti | ma ho ammazzato solo lui»

(Di venerdì 9 giugno 2023) L?onore e lo scuorno. Il rispetto, la vendetta e il sangue: sulla falsariga di una tragedia rusticana, ieri mattina a, periferia a nord di Napoli, è andata in scena una...

...parla d'altro che di questa bella ragazza - e del suo bambino non ancora nato - barbaramente... I due sono. Hanno bambini piccoli. Il mistero s'infittisce. La pista camorristica viene ...L'onore e lo scuorno. Il rispetto, la vendetta e il sangue: sulla falsariga di una tragedia rusticana, ieri mattina a Sant'Antimo, periferia a nord di Napoli, è andata in scena una agghiacciante resa ...Luigi e Maria Brigida, 29 e 24 anni, eranoe entrambi genitori di bambini piccoli. Raffaele Caiazzo, che si è costituito per il duplice delitto, ha confessato di averliperché convinto ...

Un uomo si è costituito dopo l'uccisione di suo genero e sua nuora. E un gruppo di ragazzini picchia un minorenne ...NAPOLI - Raffaele Caiazzo, il suocero delle due vittime del duplice omicidio di stamattina, a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, si è ...