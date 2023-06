Claudio Lippi vuole «meno gay e gaie in tv» | «Fazio e Annunziata? Solo propaganda» E la Rai esclude collaborazioni con lui

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 giugno 2023)gay ein tv». Che in questi anni hanno lavorato «per il fatto di esserlo». Il conduttore, 78 anni, ieri era alla Camera insieme ad alcuni deputati di Fratelli d’Italia. Antonio Bravetti de La Stampa lo ha intervistato. E, che è candidato al ritorno in Rai proprio sulla scia del sovranismo, se l’è presa un po’ con tutti. Anche con Fabioe Lucia. Che accusa di aver fattoin questi anni. In mattinata, sempre alla buvette di Montecitorio, si era invece presentato Massimo Boldi. Accolto al grido di «Cipollino», come negli anni Ottanta.invece dice che sta lavorando a due programmi. Mentre la Camera gli è piaciuta: «È la prima volta ...