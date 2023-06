Claudio Lippi | “Rai? Meno gay e gaie in tv | l' azienda gli nega la collaborazione | Frasi lesive

, la Rai gli sbatte la porta in faccia. Ecco che è successo Con l'arrivo della destra al governo e la rivoluzione in casa Rai , iniziata con l'arrivo nel nuovo amministratore delegato ...... e non certo per quale merito: La Rai furiosa con il conduttore: preso un grave provvedimentopare davvero abbia un po' esagerato a fare certe affermazioni all'agenzia Dire , tanto che ...'Alcune affermazioni diriportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione ...

Claudio Lippi, la Rai la collaborazione: «Sue frasi lesive della reputazione dell'azienda» ilmessaggero.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Le ultime dichiarazioni del conduttore non sono piaciute alla tv di Stato, che ha replicato con un duro comunicato ...