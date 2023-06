Claudio Lippi fuori dalla Rai dopo le sue dichiarazioni | Escludiamo ogni forma di collaborazione

(Di venerdì 9 giugno 2023)sperava di rientrare in Rai grazie alla nuova gestione, le sue dichiarazione contro Stefano Coletti gli hanno definitivamente sbarrato la strada.deve dire definitivamente addio la Rai, l'azienda di Viale Mazzini gli ha sbarrato categoricamente la stradale suecontro Stefano Coletti. Il conduttore aveva accusato l'ex direttore dell'intrattenimento di aver dato troppo spazio a rappresentanti della comunità LGBTQ.si era scagliato anche contro Fabio Fazio. La Rai, attrraverso un comunicato diffuso dall'Ansa, ha negato al'opportunità di lavorare per l'emittente, nonostante il fatto che il conduttore avesse dichiarato ieri di essere vicino a firmare un nuovo contratto. ...

Lo sanno bene delle parti di Viale Mazzini, dove hanno voluto diffondere un comunicato che sbarra la strada a qualsiasi tipo di collaborazione con. Motivo Alcune dichiarazioni (già ...Forleo era direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai Leggi anche/tenta Meloni: 'Basta gay in tv'. La Rai: 'Non ti vogliamo' Addio a Pier Francesco Forleo, genero di Mara Venier e dirigente Rai: aveva 62 anni. Il direttore della Direzione Diritti ..."Basta con la Rai dei gay e della propaganda":con queste parole sta alzando un vero e proprio ...

Claudio Lippi, la Rai esclude la collaborazione: «Sue frasi lesive della reputazione dell'azienda» ilmessaggero.it

Eccone un altro finito nel vortice delle “parole da usare con cautela”. E’ Claudio Lippi, nella bufera per un’intervista a La Stampa in cui attacca Fazio e la Littizzetto nonché la Rai, che a suo dire ...Ospite dei dei parlamentari di Fratelli d'Italia, Claudio Lippi ha pronunciato frasi come: «Basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata. Basta con la kultura con la k», «Serve il linguaggio ...