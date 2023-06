Claudio Lippi fuori dalla Rai | cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) La nota della rete pubblica «Alcune affermazioni diriportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore». Con una nota stampa, emessa questa mattina, 9 giugno, la rete pubblica ha fattodai piani futuri il conduttore dopo alcun dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri.ha infatti detto di voler «meno gay e gaie in tv – che a suo dire, hanno lavorato – solo per il fatto di esserlo». In una intervista concessa a La Stampa il conduttore, che era candidato al ritorno in Rai, ha parlato a ruota libera. Ha svelato come sia Salvini che la Meloni gli abbiano chiesto una mano: «Volevano avere un parere, uno sguardo esterno sulla Rai, da chi la tv la conosce». ...