(Di venerdì 9 giugno 2023) Infatti, intervistataa trasmissione di Rai Radio 2 I lunatici , come riporta Tgcom24 , ha detto: Le parole dell'ex disulla fine del matrimonio: 'Il clamore non mi ha ...

Era sembrata una separazione civile, quella trae l'ormai ex moglie, ben lontani dai modi di altri colleghi che gestiscono la fine delle storie d'amore tra copertine di giornali e guerre in tribunale. I due non avevano dato nessuno ...L'annuncio della separazione tra Francesca Neri e, una delle più inattese del mondo del cinema, è arrivato otto mesi fa. Soltanto oggi l'attrice, sempre riservata, ha deciso di parlarne ai microfoni della trasmissione I Lunatici , in ...... questa è l'unica cosa che vi posso dire", sono state le sue parole, che alcuni utenti hanno interpretato come una velata bordata al suo ex,. Questo è tutto ciò che ha rivelato ...

Francesca Neri dopo l'addio a Claudio Amendola: "Finalmente nella verità e nella libertà" TGCOM

L'attrice Francesca Neri commenta la separazione dal marito Claudio Amendola dopo 25 anni di matrimonio e parla anche della sua malattia ...Francesca Neri parla della fine del suo matrimonio nella trasmissione di Rai Radio 2 i Lunatici condotta da Roberto Arduini e Andrea Di… Leggi ...