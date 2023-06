Civitavecchia | grazie al Roan torna libera un esemplare di tartaruga marina

(Di venerdì 9 giugno 2023)– In occasione della “Giornata mondiale degli oceani”, i militari del Reparto Operativo Aeronavale di, in collaborazione con il personale medico-veterinario del Parco acquatico di Zoomarine e con la Rete Regionale TartaLazio, hanno provveduto al rilascio di undi“caretta caretta” al largo delle coste di Anzio. L’ritrovato nelle spiagge didi Montalto il 12 marzo di quest’anno, gravemente ferito, e? stato amorevolmente curato presso il “Pronto soccorso del mare” sito all’interno del Parco acquatico Zoomarine di Torvaianica, unica struttura operativa, dal 2015 nella Regione Lazio, per interventi del genere. Al termine di tre mesi di intense cure, il personale medico della struttura del Parco ha dato il via ...

"Gui",ad un eccellente lavoro di squadra é stata riportata nel suo habitat naturale accompagnata dal Reparto Operativo Aereo Navale Guardia di Finanza di, attivo nel porto di ...... un'edizione che il programma pubblicato dal Comune di Tarquinia e dalla diocesi di- ... E occhi all'insù, alle stelle,al gruppo Astrofili "Galileo Galilei", che dalle 22 nel ...... per poi salpare alla volta di Porto Ercole e, da qui, ripartire per. Si tratta di ... Qui non ha avuto bisogno di gettare l'ancora, ma è rimasta in posizioneal sofisticato 'sistema ...

Civitavecchia, rilancio del porto grazie a Pnrr e investimenti Il Sole 24 ORE

Nuovo prestigiosissimo traguardo per lo storico club cittadino di Civitavecchia. Dopo il posizionamento all’ottavo posto nella scorsa stagione nella classifica mondiale di tutti gli ...Lazio s’è aggiudicato vincite per 400mila euro con il 10eLotto e tutto nell’estrazione di sabato 3 giugno, come riporta Agipronews.. Arriva da Subiaco, in provincia di Roma, la vincita più alta nell’u ...