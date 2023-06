Citroën Ami for All | il quadriciclo elettrico dedicato a persone con mobilità ridotta – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) In occasione del Salone Autonomic Paris 2023,toglie i veli alla “Ami for All”, ildella marca francese studiato per lecon, che hanno perso l’uso di uno o di entrambi gli arti inferiori. Il veicolo non richiede la patente di guida (a partire dai 14 anni), è permette di riporre al suo interno la sedia a rotelle. Questo prototipo è stato sviluppato in collaborazione con PIMAS, azienda specializzata nella trasformazione di veicoli per utenti a(PRM), e integra adattamenti meccanici funzionali, che consentono allediversamente abili di accedere il più facilmente possibile all’abitacolo. “Ami for All” è perfettamente in linea con la filosofia di Ami: ...