Circumvesuviana | stop ai treni tra le stazioni di Sarno e Poggiomarino

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima giornata di disagi per i viaggiatori che si servono dei treni dellaper i loro spostamenti. Agli ormai abituali ritardi e soppressioni, si aggiunge oggi un problema tecnico che ha costretto l’Ente Autonomo Volturno a limitare il transito su una linea.Come informa la stessa Eav infatti ”la circolazione ferroviaria è interrotta tra ledi. I treni provenienti da Napoli via Ottaviano limitano a”. Sempre la società di trasporti fa sapere che ”è stato disposto un servizio sostitutivo tra ledi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Eav annuncia temporaneotra Napoli e Torre ...È iniziata una nuova settimana di problemi per gli utenti della. Da questa mattina infatti la circolazione lungo la linea Napoli - Sorrento è interrotta dal capoluogo campano a Torre ...'Con loalla circolazione in questa fascia oraria perderemo buona parte della nostra clientela,... Vincenzo Ercolano - Viviamo già un momento molto delicato per i trasporti con la...

Trasporti: problema tecnico, stop treni su tratta Circum - Campania Agenzia ANSA

Ennesima giornata di disagi per i viaggiatori che si servono dei treni della Circumvesuviana per i loro spostamenti. (ANSA) ...Inconvenienti dovuti al maltempo: interrotta tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota fa sapere ...