Circumvesuviana di nuovo ferma | circolazione interrotta tra Sarno e Poggiomarino

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ennesima giornata di disagi per i viaggiatori che si servono dei treni dellaper i loro spostamenti. Agli ormai abituali ritardi e soppressioni, si aggiunge oggi un problema tecnico che ha costretto l’Ente Autonomo Volturno a limitare il transito su una linea. Come informa la stessa Eav infatti “laferroviaria ètra le stazioni di. I treni provenienti da Napoli via Ottaviano limitano a”. Sempre la società di trasporti fa sapere che “è stato disposto un servizio sostitutivo tra le stazioni di”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

