Cinema Revolution | l' estate al cinema costa meno | i dettagli dell' iniziativa

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 giugno 2023) Grazie avalida dall'11 giugno all'11 settembre 2023, in 3mila sale sarà possibile pagare un prezzo ridotto: idel progetto Si avvicina il momento tanto atteso per il lancio di, l'del Ministeroa Cultura per un'all'insegna del. A partire dall'11 giugno fino all'11 settembre 2023, su oltre 3.000 schermi aderenti sparsi per tutta Italia, gli spettatori avranno l'opportunità di godersi in sala le nuove uscitetografiche italiane, europee e internazionali. Un'occasione imperdibile per vivere l'emozione del grande schermo a un prezzo speciale di soli ...