Ciclismo | Jakub Mareczko vince allo ZLM Tour e avvicina il 50° sigillo | lo sprinter italiano batte Kooij

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023)ha vinto la seconda tappa dello ZLM, imponendosi con uno splendido sprint sul traguardo di Buchten dopo 184 km lungo un percorso completamente pianeggiante nei Paesi Bassi. Il ciclistaha sfruttato nel miglior modo possibile il lavoro dei propri compagni di squadra della Alpecin-Deceuninck ed è riuscito are un velocista di lusso come l’olandese Olav(Jumbo-Visma). Terza piazza per il belga Robbe Ghys (compagno di). Altri tre italiani hanno chiuso in top-10: Matteo Malucelli (Bingoal WB) quarto, Matteo Moschetti ottavo (Q36.5 Pro Cycling Team), Filippo Fiorelli decimo (Green Project-Bardiani CSF-Faizané). Grazie agli abbuoni di tappa Olav Kooj è il leader della classifica generale....