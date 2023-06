Ciclabili a Origgio | ampiamento del parco e vasca antiesondazioni del Bozzente

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 9 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato avviato al’iter per acquisire i pareri delle parti sociali ed economiche per la realizzazione di progetti molto importanti, attesissimi dalla popolazione, a cominciare dalle nuove piste ciclopedonali in via Per Cantalupo, viale Europa, via Achille Grandi e via Primo Maggio. Ledie l’ampliamento deldei Mughetti Leggi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.