“Ci sposiamo e facciamo un figlio” L’annuncio più bello della coppia nata a Rai 1

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) A Ballando con le stelle 2022 abbiamo visto laformata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca aggiudicarsi la vittoria. Tuttavia tutti i protagonisti sono riusciti a fare grandi emozioni al pubblico. In particolare ha colpito una novità avvenuta in questa edizione, in quanto una delle coppie di ballerini è diventata unadi fatto anche nella vita reale e a quanto pare i due parlano già di matrimonio. I due giovani, che si sono aggiudicati il terzo posto a Ballando con le stelle 2022, sono già da subito andati a vivere insieme. Negli scorsi mesi hanno dichiarato che è soltanto il lavoro a tenerli divisi, ma sono abituati a ritrovarsi sempre nella loro casa. Adesso è stato lui a parlare in un’intervista su Nuovo, dove ha dichiarato che le cose proseguono alla grande, tanto che sarebbero vicini ad un possibile matrimonio. Leggi ...