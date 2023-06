Ci rivedremo? C' è qualche problema Rai | Fiorello chiude e sgancia la bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) "Speriamo possa esserci anche un'altra stagione":lo ha detto a Viva Rai2, nel corso dell'ultima puntata del fortunato format andata in onda questa mattina. "E chi lo sa, adesso non ve lo possiamo dire. Vedremo di risolverepiccolo, anzi, e magari ci si vedrà, diciamo così, all'inizio dell'inverno”, ha proseguito lo showman siciliano visibilmente emozionato. Spazio, poi, ai ringraziamenti: il conduttore ha ringraziato il pubblico “che si è svegliato la mattina per guardarci”. E anche chi ha guardato la trasmissione su Raiplay e su Rai 1. Un ringraziamento, infine, a tutti i Tg della Rai, quello di Rai 1, di Rai 2 e di Rai 3 “che hanno sempre parlato di noi”. “In questo momento non mi vengono moltissime parole”, ha poi aggiunto in preda all'emozione. ...