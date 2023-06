Gli ha fatto i complimenti persino la mamma, la sua critica più spietata., 22 anni, matricola dei Denver Nuggets, ha sfoderato una prestazione indimenticabile in Gara 3 delle Finals. 15 punti, il suo massimo ai playoff, in 19', tirando 7/8 dal campo. ...Più facile a dirsi che a farsi , visto anche che i Nuggets in gara - 3 hanno pescato il jolly dalla panchina con i 15 punti die attendono ancora che Michael Porter Jr. (disastroso in ...... ma se i Nuggets sono riusciti a vincere a Miami è anche per merito del roookiein uscita dalla panchina. Agli Heat non basta il miglior Jimmy Butler della serie: ecco le pagelle ...

Christian Braun, l'ultimo asso calato da Denver. E ora sorride anche la mamma La Gazzetta dello Sport

Gli ha fatto i complimenti persino la mamma, la sua critica più spietata. Christian Braun, 22 anni, matricola dei Denver Nuggets, ha sfoderato una prestazione indimenticabile in Gara 3 delle Finals.Dopo la vittoria di Denver in gara-3, la serie finale vive già un suo momento di svolta: un successo di Miami davanti al proprio pubblico vale il pareggio, uno dei Nuggets invece permette loro di aver ...