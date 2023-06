“Chi ha rapito Roger Federer?” | il giallo sportivo-distopico di Valesio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Poco meno di un anno fa,ha annunciato ufficialmente l’addio al tennis, ma resta uno dei campioni più amati del mondo dello sport. Ora, è anche protagonista di un nuovo romanzo, unambientato nel mondo dello sport, dal titolo “Chi ha?”, scritto da Pieroed edito da Abosolutely Free. Ambientato a Roma nel 2040, nel periodo degli Internazionali d’Italia, siamo in un’epoca storica in cui lo sport del pianeta è in mano a organizzazioni transanazionali in guerra l’una con l’altra. L’ex tennista svizzero è chiamato a fare da mediatore tra le fazioni, ma qualcosa andrà storto e toccherà ad un aspirante giornalista e ad un commissario di polizia risolvere l’enigma. Un futuro in cui l’ego dei potenti ...

