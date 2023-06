Chi era Willi Ninja | il ballerino del voguing protagonista del doodle di Google di oggi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nella giornata di, 9 giugno 2023, la classica scritta del motore di ricerca, è stata sostituita da undai colori accesi e vibranti in onore del 62esimo anniversario della nascita della casa di ballo di, unnato e cresciuto nel Queens (Stati Uniti) e precursore del, uno stile di danza diffuso negli Anni ’80 tra le persone afroamericane e latinoamericane della comunità LGBTQ+ di cui l’artista, scomparso nel 2006, è sempre stato uno dei maggiori rappresentanti.am Roscoe Leake, in arte, nacque il 12 aprile del 1961 a New York e, fin da bambino, ha sempre coltivato una grande passione per il ballo, sviluppata grazie alle influenze di artisti come Michael ...

Willi Ninja, scomparso nel 2006, ha fondato la casa di ballo House of Ninja e i suoi membri gli hanno dedicato una performance speciale.