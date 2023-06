(Di venerdì 9 giugno 2023) Non fa parte del partito e le sue posizioni contrarie all'invio di armi in Ucraina hanno causato un po' di scompiglio

Chi è Paolo Ciani, nuovo vicecapogruppo del PD alla Camera Il Post

Non fa parte del partito e le sue posizioni contrarie all'invio di armi in Ucraina hanno causato un po' di scompiglio