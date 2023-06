(Di venerdì 9 giugno 2023) ?è un giovanefrancese, il primo (nel 2019, all’età di 22 anni)francese a vincere la medaglia d’oro al Concorso ?ajkovskij, assieme ad il Grand Prix, assegnato solo tre volte nella storia del concorso. Nato in Francia e di origini franco-britanniche, ha studiato con Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Frank Braley e Rena Shereshevskaya. Acclamato dalla critica come il “giovane zar del pianoforte” (Classica) e “Liszt reincarnato” (Fanfare), ha ricevuto numerosi altri premi ed è stato invitato a tenere concerti in tutto il mondo ai massimi livelli. Il suo debutto a soli 16 anni al festival La Folle Journée di Nantes aveva attirato l’attenzione. Da allora,ha suonato con le principali orchestre internazionali, incluse regolari collaborazioni con l’Orchestra Mariinsky diretta da ...

Chi è Alexandre Kantorow, il pianista ospite a Oggi è un altro giorno TPI

