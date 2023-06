Chevrolet Camaro ZL1 - Garage 56 Edition | dalla 24 Ore di Le Mans alle strade di tutti i giorni

(Di venerdì 9 giugno 2023) Con le sue dimensioni extralarge e tempi sul giro sorprendenti rispettoGT, laNascar iscritta alla 24 Ore di Lenella categoria a invito56 ha stupito gli appassionati. La General Motors vuole cavalcare l'onda di questa iniziativa, nella quale è coinvolto anche l'ex Campione di Formula 1 Jenson Button, realizzando una serie limitata della vettura stradale denominataZL156. Un omaggio alla Nascar che corre a Le. Laè ormai alla fine del suo ciclo vitale: la General Motors interromperà  la produzione dopo il Model Year 2024 e non sappiamo ancora quando e in che forma tornerà in futuro. Le serie limitate saranno quindi sicuramente numerose, ma questa in ...

Con l'arrivo del model year 2024,ha annunciato una nuova Collector's Edition dellacon il nome diZL1 Garage 56 Edition 2024 . Saranno costruite appena 56 unità per rendere omaggio alla vettura NASCAR che gareggerà nella 24 Ore di Le Mans. Progettata dal Performance Design Studio ...Grazie alla collaborazione tra il gommista americano e Hendrick Motorsport, quest'anno in Francia corre anche la Nascar di nuova generazione, laZL1 iscritta come wild card per il ...Le auto nuoveoggi in vendita Le interessanti auto usateQualità , affidabilità e problemi auto Chevroelet Le auto nuoveoggi in venditaè un'auto ...

24h Le Mans | Camaro NASCAR spostata davanti alle GTE in griglia Motorsport.com - IT

La Chevrolet Camaro NASCAR che prenderà parte alla 24h di Le Mans verrà inserita dietro alle LMP2 nella griglia di partenza del quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship. La ZL1 pr ...