Chevrolet Camaro ZL1 - Garage 56 Edition | dalla 24 Ore di Le Mans alle strade di tutti i giorni

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 giugno 2023) Con le sue dimensioni extralarge e tempi sul giro sorprendenti rispettoGT, laNascar iscritta alla 24 Ore di Lenella categoria a invito56 ha stupito gli appassionati. La General Motors vuole cavalcare l'onda di questa iniziativa, nella quale è coinvolto anche l'ex Campione di Formula 1 Jenson Button, realizzando una serie limitata della vettura stradale denominataZL156. Un omaggio alla Nascar che corre a Le. Laè ormai alla fine del suo ciclo vitale: la General Motors interromperà la produzione dopo il Model Year 2024 e non sappiamo ancora quando e in che forma tornerà in futuro. Le serie limitate saranno quindi sicuramente numerose, ma questa in ...