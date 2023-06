Cessione Sampdoria | passi avanti ma due agenti bloccano ancora il piano | oggi nuovo incontro

: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 9 giugno - 13:23Commenta per primo Il portiere dellaEmil Audero ha vissuto ladellacome una vera e propria liberazione. Il numero uno blucerchiato, fuori per un'operazione alla spalla negli ultimi mesi, è però entusiasta del cambio di rotta del club: 'Per la ...Per demerito di Cremonese,e Verona non eravamo mai stati con l'acqua alla gola ma poi il ... circa 41 milioni di euro, ai quali vanno detratti i 21 milioni per ladi Ederson. E' ...

Cessione Sampdoria, nuova mossa di Ferrero e Vidal: le ultime Samp News 24

Da giorni i due futuri proprietari, Radrizzani e Manfredi, stanno cercando di convincere i creditori ad accettare una riduzione degli importi a loro dovuti “spalmati” su più annualità: ma c’è chi fa m ...Radrizzani e Manfredi sono ora preoccupati per la cessione della Sampdoria: ecco infatti cosa manca ancora… Il caos societario è stato risolto in casa Sampdoria Incredibilmente, no. Ancora no. Restan ...