Cesar | «Spero che domani l’Inter festeggi come noi nel 2010»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023) Julio, uno degli eroi del triplete deldel, esprime le proprie sensazioni alla vigilia della finale di Champions League. L’ex portiere, intercettato dai microfoni di Sky Sport 24, parla in particolare di Onana e Handanovic. AUGURIO – Julioincrocia il presente e il passato del: «La notte prima della mia finale un po’ di ansia c’era, normale. Però provavo a occupare la testa per non avere tanti pensieri. Un po’ si dormiva per forza.alservirà carattere e crederci. Sappiamo che il Manchester City è forte e cerca sempre il possesso palla. Però i giocatori delhanno qualità e un allenatore che li ha sicuramente preparati benissimo per affrontarli. Il Manchester City ha fatto bene contro il Real Madrid ...