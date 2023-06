Cecilia Rodriguez | c’è una data per le nozze con Ignazio? La risposta di lei vi stupirà

Sono ormai passati ormai sette mesi da quando Ignazio Moser ha chiesto alla compagnadi diventare sua moglie . Mesi nei quali non si è mai parlato dei preparativi del matrimonio e nessuno dei due futuri sposi si è pronunciato sulle nozze . In molti si sono chiesti ...rompe il silenzio e parla, finalmente, del tanto atteso matrimonio con Ignazio Moser . I fan sono in trepidante attesa e non vedono l'ora di vedere i due beniamini all'altare. Ma ...Torna a parlare di matrimonioche ha dato delle spiegazioni sulle nozze di cui, dopo la proposta, non si sa ancora nulla 'Prima o poi'. Ha scelto questa didascalia nelle sue stories Instagram...

Ci sono novità sul matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazo Moser La modella ha rotto il silenzione parlando con i suoi fan ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser lo scorso novembre hanno condiviso sui loro canali social un romantico reel. Ignazio è riuscito a sorprendere la sua amata Cecilia con una proposta di matrimonio, ...