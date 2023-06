è vicino alla permanenza e a prolungare con il Real Madrid: resterà all'80%', ha spiegato la giornalista. 'Per Nacho mi dicono che potrebbe restare, èal 50%. Dopo ventitré anni il ...... si guarda con interesse a due giocatori in uscita dal Real Madrid, vale a dire Nacho e. ... A complicare il, anche le altre numerose proposte per lui sul tavolo. La decisione del ...Cambiapere Nacho: Inter rifiutata, restano al RealCome vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it in settimana, l'occasione Nacho si è praticamente spenta per l'Inter: il ...

Ceballos, tutto fermo per il suo ritorno al Betis Calciomercato.com

Il Betis non ha fatto offerte a Dani Ceballos, che presto rinnoverà con il Real Madrid. Nessun interesse, al momento, da parte del club di Siviglia, che vorrebbe riaccogliere il suo pupillo, anche se ...Due delle possibili occasioni di mercato dell'Inter sembrano essersi già spente: doppio rifiuto e nuovo contratto in vista ...