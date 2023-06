C’è di nuovo la valigia sul letto | la recensione | Sushi all' acqua pazza? Si può fare

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ladi C'è dilasul: il film, al cinema dall'8 giugno, è il sequel de Lasul, commedia uscita nel 2010. C'è un po' di pochade, un po' di farsa e attori navigati da tanti anni di film comici; tra tutti, svetta Francesco Procopio. "Unisci i puntini fino a 52. E posso andare avanti fino a 52? Parole facilitate, uno orizzontale: mezza dozzina, tre lettere. Doz! Questa è troppo facilitata". Biagio Izzo sta passando il tempo con un giornale di enigmistica, e gigioneggia in questo modo. Ecco, questo è il tono di C'è dilasul, sequel de Lasul, commedia uscita nel 2010. Come vi raccontiamo nelladi C'è di ...

Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Buste paga, è allarme: Italia diin crisi come nel 2008, stipendi al ribassoLa Ragazza e l'Ufficiale:appuntamento su Canale5 e su Mediaset Infinity Ci attende, da questa sera , unappuntamento con le affascinanti storie d'amore made in Turchia . La Fiction turca ...Tuttavia, nonostante le cinque release degli OS, c'è sempre stato un problema con questo sistema che finalmente Apple ha deciso di correggere con iliOS 17 . Come notato da 9to5Mac, con iOS 17 ...