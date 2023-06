Casting aperti per nuovo film a Napoli | la figura ricercata

sono, le selezioni avranno luogo il 19 giugno a partire dalle ore 10 al Teatro Brancaccio, partecipare è semplice e gratuito . I candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i ...In preparazione dell'evento, lo scorso maggio, si era tenuto unper la selezione di modelle ... Durante l'intero evento, i bar e i ristoranti della città saranno, con un'ampia scelta di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si sonoufficialmente iper il musical ispirato a Mare Fuori , la popolare serie televisiva di Rai Due. Il progetto è curato da Alessandro Siani e arriverà al Teatro Brancaccio di Roma dal 27 ...

Mare Fuori, aperti i casting per il musical di Alessandro Siani: come candidarsi Sky Tg24

Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...In ogni duello, alla prima risposta sbagliata del concorrente oppure dell’avversario, la pedana si apre, facendo cadere nella botola il partecipante che non è riuscito a rispondere correttamente alla ...