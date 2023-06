Caso Negreira | il figlio invia ad alcuni arbitri whatsapp con cui si dissocia dal padre Marca

(Di venerdì 9 giugno 2023) Javier Enríquez Romero,dell’ex arbitroaccusato di corruzione, hato messaggi suadper spiegare la sua posizione suldel; nei testi, appare la dicitura «Non sono nemmeno», suggerendo che non si sarebbe più fidato dell’ex arbitro. I messaggi sono statiti questa settimana; successivamente, hanno deciso di indagare su di lui per presunto riciclaggio di denaro. Fino a questo momento, ildinon era mai stato accusato e ha rifiutato di fare dichiarazioni al. Il quotidiano spagnolo ha avuto accesso ad uno dei messaggito ad uno degli ...

Xavi torna anche sul("Ai giocatori ho parlato con sincerità. Sono stato qui 25 anni e non ho mai visto corrompere un arbitro. È una vicenda che finirà nel nulla") e soprattutto sul ...Se nelle ultime settimane si è parlato tanto di Barcellona e Juve , a rischio per le prossime coppe, l'una per ile l'altra per le indagini della giustizia sportiva italiana , ora una ...Ma se finora era emersa a Nyon la volontà di sanzionare i bianconeri " discorso analogo potrebbe riguardare il Barcellona e il" altro club tra i promotori della Superlega, non si ...

La stampa spagnola sul caso Negreira: "Barcellona fuori dalle Coppe europee" La Gazzetta dello Sport

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Dopo Juve e Barcellona, l’Uefa mette nel mirino anche l’Osasuna. Rischio di esclusione dalle coppe, ecco il motivo ...