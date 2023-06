Casadei | 'Non so nulla sul futuro | né se rimarrò al Chelsea né se riuscirò a vedere l'Inter'

... sicuramente anche l'Uruguay è una squadra forte se è arrivata fin qui.' A livello personale,si è certo ambientato al meglio al Chelsea: 'credo sia una rivincita personale, ...Quello che sta facendo con l'Under 20 in Argentinami sorprende perchèè fortissimo. Oggi molti si sono accorti di lui solo perchè lo vedono in tv al Mondiale ma per meè una novità. ...Ti ho vista in giro con quell'aria da bandita aaa - aaa, Appena entrato sto cercando già l'uscita, Aaa - aaa, Per fare colpo ho detto più di una bugia, L'orchestraso nemmeno cosa sia ...

Casadei non si ferma più, solo Haaland meglio di lui. E il Chelsea ... Calciomercato.com

Un'avventura straordinaria per l'Italia Under20 di Carmine Nunziata ai Mondiali di categoria in Argentina. Sarà finale domenica contro l'Uruguay, la prima nella storia per questa selezione; MVP degli ...Il centrocampista della Nazionale Under 20, capocannoniere dell'Italia al Mondiale di categoria, è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 per parlare della finale di domenica 11 giugno contro l'Uruguay ...