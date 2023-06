Casa di riposo lager a Napoli | l' urlo disperato ?di un' anziana | «Mammina mia aiutami»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si è affacciato per poche ore all?interno della struttura e tanto gli è bastato, sembra di capire, per inquadrare la scena. E mettere a fuoco tutte le criticità possibili...

I Carabinieri della compagnia Vomero , durante le operazioni effettuate ieri dalla compagnia Napoli Centro nelladi cura del quartiere Chiaia, hanno controllato insieme ai colleghi del Nas e del Nil un'altra residenza per anziani. Il controllo è stato effettuato con il prezioso contributo del personale Asl .Torniamo inRakuten per testare l'ultimo ebook reader della famiglia: arriva finalmente Kobo ... In questo modo si facilita davvero molto ildei nostri occhi soprattutto prima di andare a ...... utilizza la luce infrarossa per monitorare ilin maniera estremamente precisa. Tenendo ... che consente una ricarica rapida e comoda anche quando si è fuori. Con soli 15 minuti di ricarica, ...

Napoli, anziani maltrattati in casa di riposo, 7 arresti TGLA7

Ancora controlli nelle case di riposo: al Vomero scoperta una struttura con 5 dipendenti in nero e gravi carenze igienico-sanitarie nelle cucine ...I Carabinieri della compagnia Vomero, durante le operazioni effettuate ieri dalla compagnia Napoli Centro nella casa di cura del quartiere Chiaia, hanno controllato insieme ai ...