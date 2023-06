Caro affitti? Sì | la colpa è anche delle Ztl

(Di venerdì 9 giugno 2023) E se ilche affligge gli studenti universitari fuori sede fosse se non causato, almeno aggravato dalle Ztl sempre più estese e stringenti? È la tesi di Ugo Fratesi, professore ordinario del Dipartimento di Architettura, IngegneriaCostruzioni e Ambiente Costruito al Politecnico di Milano. Il fattore Ztl TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO: Di recente ha sostenuto che ila Milano è conseguenzapolitiche green varate dal sindaco Giuseppe Sala. Per quale ragione? UGO FRATESI: Va detto che ildipende principalmente dal successo della città stessa che, negli indicatori di competitività che abbiamo calcolato al Politecnico di Milano, è quasi sempre al di sopra del suo hinterland e ...

L'ospedale militare Bonomo di Bari come nuova Casa dello studente. La proposta è dell'Adisu, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, che sul tema ha sollecitato l'assessore regionale al l' ...Borse di studio,ed Erasmus italiano. Sono stati questi i temi al centro del nuovo incontro che il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha avuto questa mattina al MUR con i ..."Il lavoro deve essere pagato. Sempre. E questa non è una cosa di destra o di sinistra". Di occupazione giovanile, diritti civili,e tanto altro si è discusso nel primo dei sei eventi del ciclo Open Space: le lotte che costruiscono il futuro . L'incontro ha indagato il rapporto tra giovani e politica. Sul palco, due ...

Caro affitti, la Regione Lazio stanzia 4 milioni di euro per gli studenti RomaToday

Borse di studio, caro-affitti ed Erasmus italiano sono stati i temi al centro del nuovo incontro che il ministro dell'Università e ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Università, Bernini incontra il CNSU. Ministero disponibile a verifica percorso per evitare ritardi borse di studio ...