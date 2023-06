Caprarica a La Confessione di Gomez | “Se ho fatto bene il cane da guardia? Ci ho provato sfidando la Commissione di vigilanza Rai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Se hoildacome giornalista? Ci hoal punto da sfidare ladiRai”. Antonioè stato 24 anni in viale Mazzini. Ospite de Ladi Peterin onda venerdì 9 giugno alle 23.45 su Nove, ha raccontato un episodio della sua lunga vita professionale nel servizio pubblico, prima come inviato dal Medioriente, da Mosca e da Londra e poi, dal 2006, come direttore dei giornali radio e di Rai Radio Uno. “Io la stimo tantissimo, ma chi l’aveva raccomandata per entrare? Perché sappiamo che in Rai, specie in quegli anni, funzionava così”, ha chiesto il conduttore. “Ha ragione, funzionava così, però le posso assicurare che in questo caso non è andata così. – ...