Caos guardie mediche | Garattini | “I medici non mancano | il problema è organizzativo”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Bergamo. “In Italia non: il loro numero è comparabile alla media degli altri Stati europei, il”. Così il professor Silvio, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, luminare dalla lunga esperienza nel campo della ricerca e della sanità, si esprime su unormai cronico. Nel fine-settimana del 2 giugno l’intera provincia di Bergamo è rimasta sprovvista di Guardia Medica. Tra giovedì 1 e domenica 4 giugno sono stati 11 ifuori servizio per malattia, nove dei quali in turno nel distretto dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Sin dall’inizio del lungo ponte si sono verificati pesanti disagi: nella postazione di Borgo Palazzo giovedì pomeriggio (prefestivo, dunque non coperto dalla presenza dei ...

Con la terribile vicenda di Mahsa Amini, che ha perduto la vita per via di un pestaggio di... Ilper ora regna sovrano. E poi come sempre c'è l'Argentina, con una vicepresidente, Cristina ...... 'Camici bianchi abbandonati' Sanità [ 05/06/2023 ] Carceri nel, a Lecce il Vice ministro ... in particolare pronto soccorso,mediche ma anche ambulatori dei medici di base. 'Siamo di ...... 'I russi dovrebbero guardare più attentamente…, mancanza di governo (funzionari in ... Stando a Andriij Demchenko, portavoce delledi frontiera ucraine, ogni giorno ne vengono ...

Ex guardie mediche, caos nella Bergamasca: sospensione ... Radio Voce Camuna

La regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, sta vivendo feroci scontri che hanno creato il panico nella popolazione locale.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...