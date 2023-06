Canoa slalom | Coppa del Mondo Praga | Prskavec vince nel kayak | De Gennaro 3° e in vetta alla classifica di specialità

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un altro podio per Giovanni Deindeldi. Dopo il successo di Augsburg di qualche giorno fa, l’azzurro si conferma nelle posizioni migliori digrazie al terzo posto nelle acque dialle spalle dei padroni di casa Jirie Vit Prindis. Una prova in cui è stato bravissimo a contenere la mareggiata e a tenersi le carte migliori per la finale, quella di De. Dopo aver chiuso la semifinale in 93.02, ha messo in piedi la prova migliore di giornata proprio quando contava, limando il tempo del primo pomeriggio di oltre due secondi: 90.82 per lui. Ma oggi non c’era molto da fare con i padroni di casa., sceso per ultimo, ha potuto gestire al meglio la ...