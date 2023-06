Canale 5 | Rai 1 o TV8 | dove vedere Inter-Manchester City in tv gratis e in chiaro

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Manca solo poco più di una giornata e sarà finale di Champions League.si affronteranno all’Ataturk Arena per poter alzare al cielo di Istanbul la coppa dalle grandi orecchie. I nerazzurri vanno a caccia di un titolo manca da tredici anni, proprio dal loro ultimo successo agli ordini di José Mourinho. Sarebbe la quarta coppa in bacheca, e la squadra di Simone Inzaghi ci arriva dopo un ottimo rush finale. Negli ultimi due mesi l’attacco ha ricominciato a girare con un rinnovato feeling della LuLa, il duo composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, finalmente tornato in forma dopo una gran parte di stagione difficile. Ma dall’altra parte la squadra di Pep Guardiola non vuole fallire un’altra occasione di entrare nell’Olimpo calcistico. Già due anni fa arrivò con i galloni di favorita contro il Chelsea, per poi ...