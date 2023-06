Can Yaman smentisce la news sulla fidanzata Giorgia Colombo e parla di Diletta Leotta «Avete fatto di tutto…» FOTO

(Di venerdì 9 giugno 2023) Cannelle ultime ore è tornato are della sua situazione sentimentale: tramite Instagram l’attore turco ha voluto specificare che – dopo la relazione con– non si sarebbe più accompagnato a nessuna donna. Il gossipsua relazione consarebbe quindi una fake. Leggi anche: Francesca Neri e...

: 'Fidanzata inventata, quando ne avevo una (Diletta Leotta) fatto di tutto per rovinare la storia' Michelle Hunziker, la sveglia suona e lei risponde così: il video sorprende i follower ...Lady Gaga senza trucco su Instagram, la reazione e i commenti dei follower (55 milioni): 'Fidanzata inventata, quando ne avevo una (Diletta Leotta) fatto di tutto per rovinare la storia' L'...: 'Fidanzata inventata, quando ne avevo una (Diletta Leotta) fatto di tutto per rovinare la storia' Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati, il triste post di lei sulla separazione ...

Can Yaman, duro sfogo sui social: c'entra Diletta Leotta Tuttosport

Can Yaman su tutte le furie. L'attore turco non ha apprezzato gli ultimi gossip sulla sua vita privata, quelli che insinuavano la presenza di una nuova fidanzata, un'interior designer e influencer di ...Can Yaman non ne può più del gossip che lo vede protagonista. Da qualche giorno i rumors riferiscono di una sua nuova relazione con Giorgia Colombo, dopo la fine del rapporto con Diletta Leotta ( oggi ...